Autokrasser op heterdaad aangehouden door burgerwacht

KLAZIENAVEEN – Op dinsdag 17 maart 2020, omstreeks 22.05 uur is een autokrasser op heterdaad aangehouden door oplettende burgers.

In verband met eerdere vernielingen van voertuigen in de omgeving hadden omwonenden zich in een auto verstopt en de ramen geblindeerd.

Op enig moment zag de “burgerwacht” een persoon naderen. Toen deze man naast de auto liep waarin de burgerwacht verstopt was hoorden zij dat de auto bekrast werd. Hierop hebben zij de man op heterdaad aangehouden op verdenking van vernieling van een voertuig en is de politie ingeschakeld.

De politie kon bevestigen dat er sprake was van een strafbaar feit en dat de man in kwestie hiervan verdachte was. Hierop is de 61 jarige inwoner van Klazienaveen meegenomen en ingesloten voor verhoor en nader onderzoek. Daarnaast is er bij de verdachte een voorwerp aangetroffen dat mogelijk gebruikt is voor de vernieling. Dit voorwerp is door de politie in beslag genomen en maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Tegen de verdachte zal proces verbaal worden opgemaakt.

Bron: Politie Zuidoost Drenthe