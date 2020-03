UMCG-studenten schieten noordelijke zorginstellingen te hulp

GRONINGEN – Studenten van het UMCG die de komende weken geen onderwijs kunnen volgen, bieden zorginstellingen in Noord-Nederland hun hulp aan. Via http://covidvrijwilliger.nl brengen zij vraag en aanbod bij elkaar. Binnen twee uur nadat de site live ging, hadden zich al meer dan 200 studenten aangemeld om aan de slag te gaan.



Extra handen in de zorg

De studenten zien hoeveel werk er momenteel in de zorg is en willen graag hun steentje bijdragen. Zo zijn sommigen al actief in ondersteunende functies in het zorginstellingen waar door ziekte een tekort aan personeel is. Ook kunnen ze bijvoorbeeld in callcenters aan de slag om vragen over het nieuwe coronavirus te beantwoorden. Studentassesor van het UMCG Joppe Vodegel: ‘We hebben veel studenten klaarstaan en doen daarom nadrukkelijk de oproep aan alle zorginstellingen in het Noorden: klop bij ons aan via de website als u extra handen nodig heeft. Wij kunnen dan een match maken tussen wat een zorginstelling nodig heeft en wat onze studenten kunnen en willen doen.’ Ook staat het platform open voor nog meer aanmeldingen van medische studenten uit Noord-Nederland.



Het platform van de studenten is een service voor zorginstellingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel om vraag en aanbod in de zorg samen te brengen. De verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk inzetten van de student ligt bij de desbetreffende zorginstelling, conform de richtlijnen van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Kijk voor meer informatie op https://covidvrijwilliger.nl/



Meer studentenhulp – oppasservice

Het initiatief voor extra handen in de zorg volgt op het eerdere initiatief van studenten om op te passen op kinderen van zorgmedewerkers die problemen hebben met de opvang van hun kinderen.

Kijk voor meer informatie hierover op https://www.oppassistentgroningen.nl

Bron: UMCG