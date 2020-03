Verdere aanscherping bezoekregeling en patiëntenbegeleiding ziekenhuislocaties Treant

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 18 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZACHT MET MEER BEWOLKING

Het zal vandaag iets minder zonnig zijn dan gisteren want er is meer hoge bewolking, maar regelmatig komt de zon er nog bij. En het wordt een zachte dag met een maximumtemperatuur van een graad of 15, en een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Dus mooi weer vandaag, maar morgen is het wat minder want de wind draait vannacht naar het noorden. Er is vannacht en morgen is ook kans op een drup regen of motregen. De middagtemperatuur is morgen 10 a 11 graden.

Vrijdag kan ook wat lichte regen vallen, maar de zon keert volop terug en het wordt 8 a 9 graden. Het weekend belooft zonnig te worden, maar wel schraal door een oost-noordoostenwind. De middagtemperatuur zijn dan 8 tot 10 graden, en minima van 0 tot -3.