Whapp met je buurt

REGIO – Met Whapp weet je elkaar gemakkelijk te vinden

Dit is een tijd waarin we extra goed voor elkaar willen zorgen. Een stapje extra zetten voor degene die binnen blijft en hulp nodig heeft met boodschappen doen of de hond uitlaten. Of een buurtgenoot ‘gewoon’ vragen om even iets te doen. Maar hoe weet je wie dat is, en waar de hulp over gaat?







Met Whapp weet je elkaar gemakkelijk te vinden

WeHelpen verbindt hulpvragers en hulpbieders met elkaar sinds 2012 en heeft nu ook Whapp, een matchingsapp die mensen in de buurt met elkaar verbindt. De app zorgt ervoor dat een vraag terecht komt bij buurtgenoten die willen helpen. In Whapp vind de vrager een rubriek met aangepaste activiteiten die vooral in deze periode belangrijk kunnen zijn.

De app stuurt de vraag aan een aanbieder in de buurt. En zoekt verder als het even niet schikt. Hoe meer mensen Whapp gebruiken, hoe sneller ze elkaar vinden. Mensen die je kent, wiens gezicht je wel eens hebt gezien of met wie je nog niet hebt gesproken. Maar van goede wil zijn om een handje te helpen. Zeker nu.

Veilig en vertrouwd

Voor een account heb je een e-mailadres en een telefoonnummer nodig. Een professioneel team screent de profielen en hulpvragen. De chatberichten zijn privé. Als er sprake is van ongewenst gedrag of taalgebruik, is er een meldknop om in contact te komen met de organisatie.

Ook organisaties werken met Whapp

Ook organisaties kunnen Whapp gebruiken om hulpvragen te plaatsen voor de mensen die zij ondersteunen. Dit verhoogt het gevoel van veiligheid en vertrouwen nog meer.

Download Whapp, de app van WeHelpen, in de app-stores via ‘Whapp WeHelpen’. Of kijk op whapp.nl voor meer informatie.

Ingezonden