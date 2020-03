Cabaret Freek Lagerweij verplaatst naar 27 september

TER APEL – In verband met de coronacrisis wordt de al uitverkochte voorstelling van zondag 5 april verplaatst naar zondag 27 september. De reeds gereserveerde en betaalde kaarten zijn ook dan geldig. Ze liggen op naam klaar bij de kassa. De voorstelling begint om 15.00 uur; de zaal is om 14.30 uur open.

Vanwege de grote belangstelling is ook al een extra voorstelling gepland op zondag 4 oktober (ook om 15.00 uur in het Boschhuis). In deze voorstellingen zingt Freek Lagerweij o.a. liedjes van zijn moeder Zwanet Battjes en zijn vader, cabaretier Henk Lagerweij. Beide (inmiddels overleden) ouders gaven ook jarenlang Nederlands aan de RSG Ter Apel. Na een zeer succesvol optreden in Sociëteit de Harmonie in Groningen, brengt Freek Lagerweij het programma in Ter Apel op de planken.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.facebook.com/events/156219165795849/ of neem contact op met Tjeerd Bosklopper in Ter Apel (telefoon: 0599 582 580). Voor algemene informatie: Hans ter Heijden (06 51 05 65 65 of: ter.heijden.hans@gmail.com).

