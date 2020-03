De Badde blijft in contact met de inwoners van Pekela; op afstand maar wel dichtbij

PEKELA – De Badde wil graag in deze tijd in contact blijven met de inwoners van Pekela. Op afstand maar wel dichtbij!

Het coronavirus heeft ons land in de greep. Dat betekent dat De Badde de hulp iets anders moeten vormgeven. Op afstand maar toch dichtbij! Want uiteraard staan ze nog steeds voor je klaar. Hoe? Dat vind je op de speciale pagina ‘Coronavirus’ op hun website. Daar staat altijd de meest recente informatie. De spreekuren in De Binding en De Kiepe komen vooralsnog te vervallen.



Heb je geen toegang tot internet dan kun je ze altijd bellen. Ook voor praktische hulp, een luisterend oor of wanneer het thuis niet goed gaat kun je hen altijd bellen. Ze helpen je hoe dan ook verder op weg. Elke dag zijn ze van 09.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar via nummer 0597 654000 en via de mail info@debadde.nl.

