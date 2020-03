Gemeentehuis Wedde tijdelijk gesloten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 18 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

REGEN EN MOTREGEN

Een koufront boven het land blijft vandaag lang liggen. Het is dan ook bewolkt en regelmatig valt er wat regen of motregen, ook vanavond nog. De wind is nu gedraaid naar het noordoosten en is nog niet sterk, maar de temperatuur houdt zich op tussen de 6 en 9 graden.

Vannacht en morgenochtend blijft het bewolkt met kans op wat lichte regen, morgenmiddag gaat de zon af en toe doorbreken. Matige tot vrij krachtige noordoostenwind morgen, maximum dan rond 8 graden.

Het weekend belooft daarna zonnig te worden, maar het wordt wel droog met een flinke oostenwind, maximum rond 9 graden, en minima tussen 0 en -3. Na het weekend is het iets minder koud, maar nog wel vrij zonnig.