Niet op vakantie door het coronavirus: vergoeding vliegmaatschappijen, reisorganisaties en verzekeraars

NEDERLAND – In een week tijd is er veel veranderd. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zitten inmiddels zitten meerdere Europese landen in een zogenaamde lock down en is het vliegverkeer grotendeels platgelegd. Wat betekent dit voor de reizen die al zijn geboekt? Zijn de (niet-)vakantiegangers hun geld nu kwijt? Wat als reizigers vastzitten op hun reisbestemming? In dit overzicht alles over de vergoedingen van luchtmaatschappijen, reisorganisaties en verzekeraars.

Vakantie geboekt… wat nu?

Ben je een van de vele Nederlanders die voor de coronacrisis een mei- of zomervakantie heeft geboekt naar een zonnige of Zuid-Europese bestemming, dan heb je waarschijnlijk veel vragen en twijfels. Pricewise heeft daarom onderzocht hoe de grootste Nederlandse reis- en vliegmaatschappijen omgaan met annuleringen en wijzigingen. Nu de maatregelen steeds strenger worden, zullen er mensen zijn die hun al geboekte vakantie weer willen annuleren. We kunnen er helaas niet omheen: het coronavirus is in veel gevallen geen geldige annuleringsreden. Ook niet als er een negatief reisadvies geldt. Je zult dus meestal geen geld terugkrijgen vanuit je annuleringsverzekering. Als je via een reisorganisatie hebt geboekt, kun je het beste contact opnemen of kijken op de website van de organisatie. Of het coronavirus als geldige annuleringsreden wordt gezien, verschilt per verzekeraar. Voor zover bekend zijn dit de enige verzekeraars die wel een vergoeding bieden:

Aegon : alleen vanuit de doorlopende reisverzekering met allriskdekking, welke je moet hebben afgesloten voor 14 maart en voordat er een negatief reisadvies werd ingesteld. Je reis moet ook vóór 14 maart zijn geboekt.

: alleen vanuit de doorlopende reisverzekering met allriskdekking, welke je moet hebben afgesloten voor 14 maart en voordat er een negatief reisadvies werd ingesteld. Je reis moet ook vóór 14 maart zijn geboekt. Centraal Beheer: alleen als er na het boeken van je reis een negatief reisadvies wordt ingesteld voor jouw bestemming.

alleen als er na het boeken van je reis een negatief reisadvies wordt ingesteld voor jouw bestemming. De Europeesche: alleen vanuit de allrisk-annuleringsverzekering, welke je voor 27 februari 2020 moet hebben afgesloten en je reisbestemming toen nog niet was getroffen door het virus.

alleen vanuit de allrisk-annuleringsverzekering, welke je voor 27 februari 2020 moet hebben afgesloten en je reisbestemming toen nog niet was getroffen door het virus. De Friesland: alleen als je voor 30 januari 2020 de dekking ‘extra annuleringsredenen’ hebt afgesloten, je voor die datum je reis hebt geboekt en er sprake is van een besmettelijke ziekte op je reisbestemming.

alleen als je voor 30 januari 2020 de dekking ‘extra annuleringsredenen’ hebt afgesloten, je voor die datum je reis hebt geboekt en er sprake is van een besmettelijke ziekte op je reisbestemming. ING: alleen als er een negatief reisadvies geldt en je reis binnen 30 dagen staat gepland.

alleen als er een negatief reisadvies geldt en je reis binnen 30 dagen staat gepland. Interpolis: alleen vanuit de doorlopende reisverzekering, als er na het boeken van je reis een negatief reisadvies wordt ingesteld voor jouw bestemming.

alleen vanuit de doorlopende reisverzekering, als er na het boeken van je reis een negatief reisadvies wordt ingesteld voor jouw bestemming. Klaverblad: alleen als er na het boeken van je reis een negatief reisadvies wordt ingesteld voor jouw bestemming.

alleen als er na het boeken van je reis een negatief reisadvies wordt ingesteld voor jouw bestemming. Unigarant: alleen als je voor 30 januari 2020 de dekking ‘extra annuleringsredenen’ hebt afgesloten en er sprake is van een besmettelijke ziekte op je reisbestemming.

Neem voor de actuele en precieze voorwaarden voor annuleren contact op met je eigen verzekeraar.

Heb je je vakantie kunnen annuleren en had je hiervoor een kortlopende reisverzekering afgesloten? Dan kun je de premie van de kortlopende reisverzekering in sommige gevallen terugvragen. Je kunt hiernaar informeren bij je verzekeringsmaatschappij. Is annuleren niet gelukt, of wil je je reis zelf niet annuleren? Let er dan op dat je niet verzekerd bent voor schade door het coronavirus als je naar een gebied gaat waarvoor een negatief reisadvies geldt. Deze schade is dan namelijk niet onvoorzien. Een verzekering is er alleen om onvoorziene gebeurtenissen te dekken.

Reisorganisaties en annulering, omboeking, vergoeding

Hoe het zit met de vergoeding vanuit reisorganisaties is in onderstaande tabel duidelijk op een rij gezet. Hierin komen de tien grootste reisorganisaties aan bod.



Aanpassing annulerings- en omboekregelingen vliegmaatschappijen

Vliegmaatschappijen hebben hun annulerings- en omboekregelingen ook aangepast. Lees hieronder de regelingen van vijf vliegmaatschappijen die vanuit Nederland naar de zon vliegen.

KLM: Omboekingsmogelijkheden gelden nu voor alle vluchten. Vlieg je voor 31 mei 2020? Dan kun je twee dingen doen: je reisdata of je bestemming wijzigen, beiden zonder wijzigingskosten. T/m 30 november 2020 kun je je reisdatums wijzigen als dezelfde reisklasse als vermeld op je originele ticket nog beschikbaar is. Vanaf 1 december kun je je reisdatums wijzigen als hetzelfde tarieftype als vermeld op je originele ticket nog beschikbaar is. Stap je over naar een hoger tarieftype, dan moet je het verschil zelf betalen.

Vlucht geannuleerd? Dan krijg je een voucher. Wil je zelf omboeken? Als je naar een code rood gebied zou vliegen, krijg je een voucher om een nieuwe vlucht te boeken. Als je niet naar een code-rood gebied zou vliegen, krijg je geen voucher.

Omboekingsmogelijkheden gelden nu voor alle vluchten. Vlieg je voor 31 mei 2020? Dan kun je twee dingen doen: je reisdata of je bestemming wijzigen, beiden zonder wijzigingskosten. T/m 30 november 2020 kun je je reisdatums wijzigen als dezelfde reisklasse als vermeld op je originele ticket nog beschikbaar is. Vanaf 1 december kun je je reisdatums wijzigen als hetzelfde tarieftype als vermeld op je originele ticket nog beschikbaar is. Stap je over naar een hoger tarieftype, dan moet je het verschil zelf betalen. Vlucht geannuleerd? Dan krijg je een voucher. Wil je zelf omboeken? Als je naar een code rood gebied zou vliegen, krijg je een voucher om een nieuwe vlucht te boeken. Als je niet naar een code-rood gebied zou vliegen, krijg je geen voucher. Transavia: Voor vluchten die voor 23 april zouden vertrekken, kun je de datum van je vlucht wijzigen zonder wijzigingskosten. Vlucht geannuleerd? Dan krijg je een voucher. Als je zelf annuleert, kun je alleen in sommige gevallen belasting terugvragen.

EasyJet: Zowel de reisdata als bestemming van je vlucht kun je nu wijzigen zonder wijzigingskosten. Vlucht geannuleerd? Hier gelden de standaardvoorwaarden. Als je zelf annuleert, kun je alleen in sommige gevallen belasting terugvragen.

Corendon: Zie bovenstaande tabel van de reisorganisaties. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing.

Ryanair: Voor vluchten die in april zouden vertrekken, kun je de datum van je vlucht wijzigen zonder wijzigingskosten. Vlucht geannuleerd? Je kunt kiezen uit een volledige terugbetaling of een reistegoed. Dit reistegoed moet je binnen zes maanden na uitgave gebruiken.

In het oog van de storm

Stel, je bent al op vakantie en zit vast in een hotelkamer of op een vliegveld. Als je niet terug naar huis kunt door het coronavirus, worden de extra verblijfkosten meestal vergoed vanuit de reisverzekering. De maximale vergoeding verschilt per verzekeraar. Als je een kortlopende reisverzekering hebt afgesloten, maar noodgedwongen langer moet blijven, blijft je verzekering gelden tot je weer terug bent in Nederland. Ook als het reisadvies voor het gebied negatief wordt terwijl jij daar bent, blijf je verzekerd. Als je op vakantie bent en eerder naar huis wil vanwege het coronavirus, bieden zowel de reis- als annuleringsverzekering waarschijnlijk geen vergoeding. Besmettingsgevaar is namelijk niet gedekt.

Hoestend en proestend

Word je tijdens je reis in het buitenland ziek en moet je naar het ziekenhuis? Coronavirus of niet, je medische kosten worden vergoed. Een combinatie van je zorgverzekering en een reisverzekering met een aanvullende dekking voor medische kosten biedt de meeste zekerheid. Je zorgverzekering dekt alleen de kosten tot het in Nederland geldende tarief. De overige kosten die je zorgverzekeraar niet vergoedt, kun je opvangen door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Als je nog in Nederland bent en ernstig ziek wordt waardoor je niet meer op reis kunt, is dit wel een geldige annuleringsreden. Ook als je door het coronavirus ernstig ziek wordt. Ziek worden is namelijk een onvoorziene omstandigheid. Een doktersverklaring is bij sommige verzekeraars een wel vereiste om een vergoeding te krijgen.

Advies ministerie van Buitenlandse zaken

Er zijn dus een hoop punten om rekening mee te houden bij het boeken van je eigen mei- of zomervakantie. Houd ten eerste het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten. Het reisadvies voor jouw vakantiebestemming kun je online vinden. Denk dan na over een passende reisverzekering. Via Pricewise kun je alleen doorlopende reisverzekeringen vergelijken. Ook is een annuleringsverzekering vergelijken handig. Het coronavirus zal niet altijd een geldige reden zijn, maar je kunt jezelf zo een hoop kosten besparen als je je reis om een andere reden moet annuleren.

