Vijftien nieuwe besmettingen in provincie Groningen

GRONINGEN – Er zijn 15 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in de provincie Groningen.

In totaal staat de teller van het aantal personen wat in de provincie Groningen besmet is met het coronavirus op 32. Het RIVM houdt op een kaart bij waar in Nederland besmettingen met het coronavirus zijn geconstateerd. Deze kaart vindt u HIER..

Het aantal medewerkers van het UMCG wat besmet is met het virus is 28. Een van hen is de micro-bioloog Alex Friedrich. Doordat er meer wordt getest, neemt ook aantal besmette medewerkers toe, meldt RTV Noord.

Bij het Martiniziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis zijn nog geen besmettingen onder het personeel vastgesteld. Bij het Refajaziekenhuis is tot nu toe één personeelslid besmet geraakt.

Landelijk zijn gisteren 409 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 2460. Onder hen zijn 594 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

18 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 76 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 489 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 870 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid Holland (312) en Limburg (301).

Door de peilstations van NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) zijn afgelopen week 9 infecties gerapporteerd, waarmee dit totaal 17 wordt. (Bron: Rijksoverheid)

Bruno Bruins

Zojuist is bekend gemaakt dag minister van Medische Zorg een Sport: Bruno Bruins zijn ontslag heeft ingediend. De minister zakte gisteren tijdens een debat in elkaar. Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt zijn werk tijdelijk over.