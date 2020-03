IVN Natuureducatie geeft Live BIJ-les!

REGIO – Vandaag heeft Mathijs ter Bork van IVN Natuureducatie zijn eerste live BIJ-les gegeven. Een les over de wilde bijen, die leerlingen thuis konden volgen en waar ze vervolgens zelf thuis mee aan de slag konden gaan. De voormalig leraar van het jaar testte zijn les met 37 enthousiaste leerlingen uit Nijeveen.

Op afstand, maar toch even dichtbij

Omdat iedere leerkracht in Nederland te maken heeft met een totaal nieuwe situatie, wordt er op iedere school hard gewerkt om de leerlingen optimaal onderwijs te kunnen blijven bieden. Ook IVN Natuureducatie heeft nagedacht hoe zij haar netwerkscholen kan ondersteunen in het aanbieden van natuurlessen voor thuis. Omdat leerkrachten nu nog veel bezig zijn met het aanbieden van de basisvakken besloot de voormalig leraar van het jaar Mathijs ter Bork zelf een les te ontwikkelen die medewerkers van IVN op afstand kunnen geven.

Mathijs: “Doordat de lessen live zijn, zien ze niet alleen hun eigen klasgenootjes weer even terug, maar kunnen ze ook direct vragen stellen en betrokken worden bij de les. Zo kunnen ze onder andere een virtuele vinger opsteken als ze vragen hebben en hun vraag rechtstreeks met de hele groep delen.”

Online les en offline opdrachten doen

Tijdens de les stonden drie groepen wilde bijen centraal; de zandbijen, metselbijen en de groep van de hommels. Over die laatste groep konden de leerlingen thuis nog opdrachten maken, zoals buiten op zoek gaan naar bloeiende bloemen of zelf een hommel knutselen. Deze en meer extra opdrachten worden aangeboden via een speciaal bij deze les behorende website.

“De reacties waren heel positief. We hadden voor deze test 40 leerlingen uitgenodigd in de hoop dat er een stuk of 10 online zouden komen, maar om 11:00 uur waren er maar liefst 37 leerlingen online. De eersten waren zelfs al vóór 10:00 uur ingelogd,” lacht Mathijs.

Een uurtje na de les kwam de natuurmeester nog even terug online voor leerlingen die vragen of opmerkingen hadden. Ongeveer tien leerlingen kwamen opnieuw online met opmerkingen en/of vragen. Maud had in de tussentijd al één van de opdrachten voltooid en een prachtige bij geknutseld. Vol trots liet ze deze zien aan de kinderen. Emma is na de les meteen in haar tuin op zoek gegaan naar hommels en bloeiende bloemen. ‘s Middags kon ze vol trots vertellen dat ze zojuist een hommelkoningin had gezien.

Onvergetelijke ervaring

Een onvergetelijke ervaring om na een hele week eindelijk je klas weer te zien én samen iets nieuws te leren. En stiekem keken een hele boel ‘thuiswerkende’ ouders, broers en zusjes mee met de bijles van groep 5 en 6.

IVN zal de scholen in haar netwerk na het weekend informeren over hoe ze mee kunnen doen met deze unieke natuurles.

Ingezonden