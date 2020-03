Ommetjes Eltjo Glazenburg tot 6 mei stopgezet

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 20 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

VRIJ KOUD EN WAT REGEN

Een zwak front geeft veel bewolking en soms valt er wat regen of motregen. Dat kan vooral in de loop van vanochtend en in het begin van de middag, later vanmiddag en vanavond is het droog en komen er uit het noorden opklaringen. Het is de eerste dag van de lente maar warm is anders, want het is vanmiddag maar 8 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind, windkracht 3 tot 5.

Vannacht is het daarna helder en er komt een zonnig weekend achteraan. Maar het wordt vrij koud door een schrale oostenwind en maximum rond 8 graden, en minima vannacht rond 0, en minima zondagnacht minima rond -2 graden.

Na het weekend blijft het overwegend zonnig met een zuidoostenwind. Dat betekent nog steeds droog weer, maar het zal iets minder koud worden met maximum stijgend naar 11 tot 13 graden.