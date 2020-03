Onthulling Monument21 uitgesteld

STADSKANAAL – De onthulling van Monument21, wat gepland stond voor 30 april, is uitgesteld.

Dinsdag arriveerden op de locatie aan de Barkelazathe/Vloeivelden de 21 panelen die deel uit maakten van het Monument21, ter nagedachtenis aan de onderduikers die in het huis van de familie Drenth de oorlog doorstonden. De panelen zijn gestraald en gecoat door Sealteq in Schoonebeek en zullen de komende dagen door de vrijwilligers van de Stichting Drenth Monument worden vastgezet op de vooraf bepaalde plek. Gezamenlijk vormen de 21 panelen en een zit-element een kunstwerk dat uitnodigt tot contemplatie, een moment van bezinning over wat zich hier in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Het kunstwerk is ontworpen door kunstenaarscollectief WinKal, bestaande uit Bernard Winkel en Leo Kaldenbach

Het monument zou op 30 april onthuld worden. Dit gaat vanwege de coronacrisis niet door.

Helen Kämink, directeur Streekhistorisch Centrum/secretaris Stichting Drenth Monument schrijft hierover: “Het ene moment komen de uitnodigingskaarten voor de onthulling van de drukker, het volgende moment moeten we met pijn in het hart besluiten om de onthulling van het monument uit te stellen… Gisteren kwam vanuit de provincie Groningen het bericht dat alle activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar Bevrijding, worden uitgesteld. Het bestuur van de Stichting Drenth Monument heeft daarop besloten zich daarbij aan te sluiten. We willen dat de onthulling de aandacht krijgt die het verdient, maar zonder dat genodigden daarbij risico lopen of zelfs door alle maatregelen niet in de gelegenheid zijn om erbij te zijn. Dat vinden we natuurlijk ontzettend jammer! We hopen van harte dat we u op een later moment in goede gezondheid kunnen en mogen ontvangen. Wanneer dat zal zijn, is nu nog onduidelijk. Door de provincie werden ons twee opties voorgelegd: verplaatsing naar augustus of naar volgend jaar april/mei. Onze voorkeur gaat uit naar dit jaar, maar we voegen ons naar wat het landelijke 4-5meiComité daarover besluit.

Want: ondanks alles ging de productie wel gewoon door. Afgelopen dinsdag zijn de onderdelen van het monument op de plaats van bestemming afgeleverd en woensdag zijn ze door vrijwilligers van onze stichting èn een paar van de stichting Jatrie (de Jatrie is het ook door vrijwilligers gerestaureerde museumschip) op hun plaats vastgemaakt”.

Op onderstaande foto’s is te zien hoe het monument er uit komt te zien. Met of zonder officiële onthulling op korte termijn. Wat er nu nog moet gebeuren, is de afwerking van het terrein en de plaatsing van het zit-element. Het gras krijgt nu volop de mogelijkheid weer te groeien en de kale grond rond de panelen te bedekken. Wat mooi was om te merken: over belangstelling heeft het niet te klagen. De vrijwilligers hoorden al veel ontroerde reacties van passanten die het mooi vonden dat er nu iets ter herinnering staat op deze plek.

Ingezonden door Helen Kämink