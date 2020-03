Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken

NEDERLAND – Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) versoepelt tijdelijk enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling. “In deze tijd van de Corona-uitbraak moet voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt. In het bijzonder supermarkten en apotheken moeten bevoorraad blijven worden. Ik sta daarom in nauw contact met de vervoerssector en doe mijn uiterste best om hen te ondersteunen”, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Om de bevoorrading van supermarkten in deze tijd op orde te houden moeten chauffeurs soms langer en meer rijden. Door het tijdelijk versoepelen van enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling biedt Van Nieuwenhuizen de sector daarvoor ruimte. Concreet gaat het om onder meer om een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur, een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.



De wijziging geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. Het gaat onder meer over het vervoer van de volgende producten: landbouwproducten en levende dieren; andere voedingsproducten (levensmiddelen) en veevoeder; aardoliën en aardolieproducten; medicinale en farmaceutische producten (waaronder medische hulpmiddelen) en parfumerieën en reinigingsmiddelen en afval en vuilnis. Een nadrukkelijke voorwaarde bij de tijdelijke versoepeling is dat de verkeersveiligheid van chauffeurs en andere weggebruikers, even als de sociale omstandigheden van de chauffeurs, niet in het gedrang mag komen, aldus Van Nieuwenhuizen, die de maatregelen samen met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt.



Voor de bevoorrading van essentiële producten kan het volgens de minister ook helpen dat gemeenten hun venstertijden voor de bevoorrading van supermarkten verruimen. Het belang daarvan heeft ze bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangekaart.

Bron: Rijksoverheid