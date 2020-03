Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de aardgasbuffer in Zuidwending.

Werktoren bij Aardgasbuffer Zuidwending: opbouw laatste week van maart

Medio februari kondigden we aan dat we 19 februari wilden starten met het opbouwen van een werktoren op de aardgasbuffer. De werktoren gaat een gaspijp aanbrengen waarmee we gas in en uit de nieuwe caverne kunnen brengen. Helaas was de werktoren vertraagd en komt hij nu zelfs nog later dan we eind februari meldden.

Volgende week is het eindelijk zo ver: de toren zal worden opgebouwd waarna er een maand lang nagenoeg 24 uren per dag zal worden gewerkt. Naast meer verkeersbewegingen, zult u in deze periode wellicht meer licht en geluid ervaren dan u bij de aardgasbuffer gewend bent. We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen niet voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder opleveren. Ervaart u overlast, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Maatregelen vanwege het coronavirus

Het coronavirus is eind februari 2020 in Nederland vastgesteld. Gasunie houdt de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten. We nemen de richtlijnen van het kabinet en de adviezen van het RIVM mee in de maatregelen die we nemen. Het gastransportnet is onderdeel van de vitale infrastructuur, daarom is het belangrijk dat onze activiteiten op het gebied van gastransport doorgaan. We hebben onze werkzaamheden anders ingericht dan normaal. Dat doen wij in ieder geval tot en met 6 april. Werkzaamheden in het veld gaan door waar dat veilig kan. Uiteraard staat hierbij de gezondheid van onze collega’s, de medewerkers van de aannemers en die van omwonenden voorop.

We hebben een scheiding aangebracht tussen onze vaste medewerkers en de medewerkers die op dit project werkzaam zijn. Deze teams werken in verschillende gebouwen en komen in principe niet bij elkaar op bezoek. Op de aardgasbuffer zijn ook aannemers aan het werk. Zij kunnen hun werkzaamheden blijven uitvoeren, maar het contact met de Gasunie-medewerkers wordt tot een minimum beperkt.

