Zoaterdag in Dieverdoatsie aandacht veur het Aaltje-project

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Zoaterdag 21 meert bin’n d’r vanwege aale moatreegeln rondom het corona-virus gain gast’n in de studio bie het programma Dieverdoatsie, het programma veur de Grunneger toal, kunst en cultuur, dat tussen 9 en 10 uur is te beluustern op Radio Westerwolde. In ploats doarvan het presentator Pieter Huttinga twei telefonische interviews over het Aaltje-project.

Initiatiefnemer van dit project, Hanne Wilzing en Frits van Kouwenhove dei het educatieve dail van dit project veur zien rekening nomen het, doun oet de douk’n wat het project behelst.

Verder ken je in dat uur luustern noar o.a. een conference van Siemen Pommel, goan we eem terug in de tied mit staarke verhoaln bie “Aan de stamtoafel”, is d’r een mooi verhoal van Kees Visscher en mooie meziek mit o.a. een nei nummer van ons ploatselijk talent Josien Bakker dat veurt komt oet het Aaltje-project. De techniek is in de vertrouwde hand’n van Peter Hannemann. Het belooft weer een schier streektoaluur te worden.