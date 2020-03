Auto belandt in het water in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Aan de Nijverheidslaan in Musselkanaal is vanmiddag een auto te water geraakt.

Vanmiddag is door onbekende oorzaak een automobilist het A.G. Wildervanckkanaal in Musselkanaal ingereden. Hij wist zelfstandig uit de auto te komen en is door medewerkers van een ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend of hij is meegenomen naar een ziekenhuis.

De auto is door een berger uit het water getakeld en vervolgens afgevoerd.

Foto’s: Sven Hoogland