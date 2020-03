Buurtzorg Veelerveen dringend op zoek naar mondkapjes

VEELERVEEN – Buurtzorg Veelerveen is dringend op zoek naar mondkapjes.

De dames van Buurtzorg Veelerveen zijn dringend op zoek naar mondkapjes. Heb jij nu nog ergens een mondkapje liggen die je toch niet gebruikt? Lever hem dan tussen 11.00 en 11.30 uur in bij Buurtzorg Veelerveen e.o. in Ons Noabershoes of leg ze buiten deze tijden in de bak bij de ingang van Ons Noabershoes.

Ben jij handig met stof en naald en draad? Dan doen ze graag een beroep op jou. Klik HIER voor de benodigdheden, het naaipatroon en een instructievideo.

Ingezonden