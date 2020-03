Concerten Roon Staal gaan niet door

REGIO – In verband met de coronacrisis zijn de concerten van Roon Staal op 2, 3, 4 en 5 april afgelast.

Bezoekers en geïnteresseerden voor die concerten worden doorverwezen naar concerten later in april of in de zomer tour van juni (enkele van deze concerten staan inmiddels ook al op www.roonstaal.com).

We blijven de adviezen en maatregelen van de overheid ter harte nemen en zullen indien nodig actie ondernemen voor concerten later in april maar willen nu ook niet op de zaken vooruit lopen.

Voor alle tickets voor de april tour (wanneer deze ook maar zijn gekocht of nog worden gekocht) geldt dat deze te allen tijde ook inzetbaar, en dus omwisselbaar, zijn voor concerten in de toekomst ongeacht of er sprake is van afgelasting of niet.

Ingezonden