Dagcentrum PUK wordt een tijdelijke noodvoorziening voor acht ernstig meervoudig beperkte kinderen en jongvolwassenen

VEELERVEEN, VEELE – In verband met de coronacrisis biedt Dagcentrum PUK in Veelerveen tijdelijk 24 uurs opvang voor acht ernstig meervoudig beperkte kinderen en jongvolwassenen aan.

PUK staat voor Persoonlijk Uniek en Kwaliteit. Ze bieden in de voormalige basisschool de Zuidvenne in Veelerveen kleinschalige dagopvang aan mensen met een meervoudige beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk.

Onder normale omstandigheden is dagcentrum PUK het gehele jaar open. Maar die omstandigheden zijn door de uitbraak van het coronavirus niet meer normaal. Het Dagcentrum is gesloten. Alle cliënten zitten vanaf zondag noodgedwongen thuis.

Voor ouders die werkzaam zijn in de zogenaamde cruciale beroepen kan dit zeer problematisch zijn. Naast het feit dat zij, juist in deze onzekere tijden, op hun werkplek worden verwacht, hebben zij ook meer kans in contact te komen met personen die met het coronavirus zijn besmet. Wanneer zij het virus op hun zeer kwetsbare kinderen, die naast een ernstige meervoudige beperking ook vaak andere kwalen hebben (bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte of epilepsie) overbrengen kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Daarom biedt Dagcentrum PUK tijdelijk, in samenwerking met de beheerders van het naastgelegen dorpshuis Ons Noaberhoes, voor deze cliënten 24 uurs opvang aan.

Om dit wettelijk voor elkaar te krijgen dienden Angelique en Petra van Dagcentrum Puk bij de gemeente Westerwolde een spoedverzoek in en ze kregen groen licht!

In de lokalen van de voormalige basisschool kunnen tijdens de noodvoorziening maximaal acht cliënten terecht. Ze zullen dan zogezegd in Lock Down gaan, met andere woorden er komt geen bezoek en de medewerkers hebben alleen contact met hun eigen gezin. Het team van PUK neemt alle beschermende maatregelen in acht en er is dag en nacht begeleiding en verzorging aanwezig.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: am.vanbeckkum@kpnmail.nl of kijken op de Facebookpagina van Dagcentrum PUK.