Vijftien nieuwe besmettingen geconstateerd in provincie Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – Er zijn vandaag 15 nieuwe besmettingen met covid19 (Corona) geconstateerd in onze provincie.

Het totaal aantal besmettingen in onze provincie is nu 63. Een daarvan is een cliënt van Zonnehuis BetingeStaete in Delfzijl. De instelling heeft vanwege de besmetting extra maatregelen genomen.

Ook behoren twee medewerkers van het Martiniziekenhuis in Groningen tot de 63 personen die besmet zijn met het coronavirus. De twee personeelsleden zitten in thuisquarantaine.

Meer informatie: ggd.groningen.nl/wat-kan-ik-doe…