Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 22 maart 08.00 uur. Door John Havinga

ZONNIG EN KOUD

Rond een krachtig hogedrukgebied met de kern boven de klein Russische staten, wordt droge lucht aangevoerd. Het is zonnig met maximumtemperaturen rond 8°C, maar door de vrij krachtige oostenwind, voelt het wel een paar graden kouder aan.

Vannacht tot -2°C, met een matige oostenwind. Het blijft helder vannacht. Maandag houden we stralend weer met de schrale wind uit het oosten tot zuidoosten, die matig tot vrij krachtig wordt. De maximumtemperatuur komt te liggen rond 8°C en in de nacht naar dinsdag vriest het tot ongeveer -3 of misschien wel -4°C.

Komende week houden we zonnig weer met een wind uit het zuidoosten tot oosten, die iets minder sterk wordt dan vandaag, over het algemeen matig, 3-4 Bft. Dat resulteert nog steeds in droog weer, met maxima stijgend naar 10 tot 12°C en dat is rond normaal.