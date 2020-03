Ds Greven verzorgde kerkdienst vanuit de studio van RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanmorgen heeft de kerkdienst rechtstreeks vanuit de studio plaatsgevonden.

Doordat Nederland is getroffen door het coronavirus vinden er geen (grote) kerkdiensten meer plaats en dus ook geen opnames van de diensten door RTV Westerwolde. Vandaag zouden we opnames maken in de Baptisten kerk in Nieuwe Pekela, maar we hebben ds. Greven bereid gevonden om de kerkdienst in de studio te doen.

Een bijzondere dienst, waar bij dit virus werd stil gestaan die niet alleen ons treft maar ook een deel van de wereld. Het thema van de preek was “verbinding” tussen jongeren en ouderen. Ons drukke leven wordt lam gelegd, even niet hollen maar stilstaan. Ook een bijzonder aandacht voor hen in de zieken- en bejaardenhuizen. Zij mogen even geen bezoek ontvangen.Gelukkig zijn er tegenwoordig middelen genoeg elkaar te ontmoeten via o.a. de social media.



Inmiddels hebben wij al meerdere positieve reacties ontvangen over deze dienst, die een bemoediging was voor allen in deze moeilijke tijd.

Deze kerkdienst wordt morgen maandag 23 maart herhaald om 22:00 uur, maar u kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.



Zondag 29 maart hopen wij weer een kerkdienst vanuit de studio uitzenden, nader bericht volgt op Westerwolde Actueel



Met vriendelijke groet, het kerkenteam van radio Westerwolde.