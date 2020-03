Eerste medewerker Ommelander Ziekenhuis besmet met coronavirus

SCHEEMDA – Een medewerker van het Ommelander Ziekenhuis is positief getest op het coronavirus. De medewerker zit op dit moment thuis.



,,Ook wij wisten dat we hier vroeg of laat mee geconfronteerd zouden worden. Uiteraard waren en zijn wij goed voorbereid op deze situatie”, aldus Hennie Sanders, voorzitter Raad van Bestuur Ommelander Ziekenhuis. Nadat de medewerker klachten kreeg heeft deze geen onbeschermd contact gehad met patiënten of andere medewerkers. Het contactonderzoek bevestigt dat het aantal contacten gering was. ,,Naar het zich laat aanzien heeft de besmetting buiten het Ommelander Ziekenhuis plaatsgevonden, in een gebied dat inmiddels bekend staat als risicogebied. Onze collega maakt het naar omstandigheden goed. Voor de collega in kwestie en de afdeling waar deze werkzaam is, is dit natuurlijk heel vervelend, maar iedereen gaat er adequaat en professioneel mee om.”

Ingezonden