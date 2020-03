Klein meisje groot in daden

TER APEL – Fajèn uit Ter Apel zit nog maar in de kleutergroep, maar is al erg groot in haar daden.



Leerkrachten en scholen krijgen zeer veel fijne en welgemeende complimenten deze dagen. Ook de leerkrachten van de Verrekijker in Ter Apel kregen complimenten van de ouders, betrokkenen en het bestuur.

Dat doet ontzettend goed! Ze blijven heel erg hun best doen om de leerlingen zo goed mogelijk te helpen zodat ze niet terugvallen in hun ontwikkeling, liever nog: zodat hun ontwikkeling doorgaat!

Ze willen op hun beurt ook graag grote complimenten geven aan de betrokken ouders: “zij hebben er een taak bij gekregen die niet voor iedereen gemakkelijk is. En bovendien hebben ze ook nog de crisis in hun eigen werk het hoofd te bieden. Wij begrijpen dat héél goed en daarom waarderen we jullie inspanning des te meer!”

Ze zijn ook ontzettend trots op hun leerlingen! Ze werken trouw aan hun taakjes en vragen hulp (aan de leerkrachten) als ze dat nodig hebben. Daarnaast nemen ze ook nog eigen initiatieven. Zoals deze lieve jongedame Fajèn uit hun kleutergroep. In haar eentje maakte ze de afgelopen dagen 60(!!) tekeningen en stopte die in de bus bij Borg Westerwolde.

Voor alle oude mensen die in deze periode zich misschien eenzaam gaan voelen. Wat een prachtig gebaar!



Bron: Facebook “de Verrekijker”