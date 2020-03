Rijksoverheid stuurt NL Alert

NEDERLAND – Zojuist heeft de Rijksoverheid een NL Alert verstuurd.

De Rijksoverheid heeft zojuist een NL Alert verstuurd. Hierin wordt nogmaals opgeroepen anderhalve meter afstand van elkaar te houden en wanneer u ziek of verkouden bent binnen te blijven. Dit om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Wat is een NL Alert

Bij een ramp in uw omgeving, wilt u weten wat er aan de hand is en wat u moet doen. Daarom is er NL-Alert. U ontvangt NL-Alert op uw mobiel. Ook is NL-Alert te zien op veel digitale reclameborden en vertrekborden in stationshallen.

Weet wat u moet doen

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert over een noodsituatie. U ontvangt een NL-Alert bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. In ieder NL-Alert bericht staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u informatie en updates kunt vinden.

Alle telefoons zijn automatisch ingesteld voor het ontvangen van NL-Alert. Ontvangt u een NL-Alert? Informeer altijd uw omgeving, zodat ook zij weten wat er aan de hand is en wat zij moeten doen.

Zo werkt NL-Alert

NL-Alerts worden uitgezonden door de zendmasten van de Nederlandse telecomproviders. Tijdens een ramp, ernstig incident of crisis bepaalt de overheid in welk gebied het NL-Alert wordt uitgezonden. Alle zendmasten die bereik hebben in het gebied, zenden het NL-Alert uit. NL-Alert is dus gratis en anoniem. (Rijksoverheid)