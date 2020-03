SMEERLING – Ondanks de coronocrisis is het Aaltje Project toch van start gegaan.

Jaren geleden vonden nazaten van Aaltje Hoisingh onder het vloerzeil van een kachelplaat in een boerderij in Smeerling een stapel papieren. De vervuilde en gehavende papieren bleken een kasboekje te zijn die Boele Halmingh als voogd van Aaltje bij hield. De vader van Aaltje overleed in 1790; Aaltje was toen vier jaar.

De achterachterkleinzoon van Aaltje: Hanne Wilzing heeft het kasboekje ontcijferd en een verhaal geschreven over Aaltje. Hiervan is een boekje gemaakt, geschreven in het Westerwolds en Nederlands.

Samen met de Stichting Smeerling-Metbroek, Natuurmonumenten en de Historische Vereniging Westerwolde werd een werkgroepje gevormd en het Aaltje-project opgezet. Naast het boekje met 52 bladzijden werd een website www.aaltjesstee.nl , een Facebookpagina gemaakt en een wandelroute uitgezet. Josien Bakker bracht ter gelegenheid van het project het lied: Smilke (Smeerling) uit. (zie onderaan dit bericht) Verder is er een digitaal lespakket beschikbaar voor bovenbouwgroepen van basisscholen.

Dit alles zou afgelopen zaterdag tijdens een feestelijke middag in het kader van de Grunneger Weke bij de Gasterij gelanceerd worden, maar dit ging vanwege de coronacrisis niet door. Daarom vertelt Hanne Wilzing op onderstaande video over het project, zodat iedereen toch op de hoogte is. Ook waren zaterdag 21 maart Hanne Wilzing en Frits van Kouwenhoven te horen op radio Westerwolde over het Aaltje project. Het interview staat op de website www.aaltjesstee.nl .

De route voor de Aaltje-wandeling van 4 kilometer is wel uitgezet. Onderweg treft u een zestal gele bordjes aan, waarop u met uw smartphone een QR code kunt scannen, waarmee u een geluidsfragment kunt beluisteren over de geschiedenis van Aaltje en haar familie. U kunt het best eerst een kijkje nemen op de website www.aaltjesstee.nl om kennis te maken met de wereld van Aaltje.

De routebeschrijving en de routekaart kunnen hier worden gedownload door op onderstaande links te klikken.





Download Routebeschrijving 38.pdf





Download Routekaart 38.pdf



Van deze route is ook een GPX bestand voor gebruik op een GPS of Smartphone.

Download Route 38 Aaltje.gpx

Foto’s: Bé Eelsing en Grietje Huiges