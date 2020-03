Activiteiten OBCP uitgesteld

PEKELA – Het Oranje Bevrijding Comité Pekela (OBCP) heeft alle activiteiten van 7 april tot 6 mei 2020 uitgesteld vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Het OBCP organiseert ieder jaar in Pekela activiteiten rondom Koningsdag en de 4 en 5 mei herdenking. Wanneer de activiteiten plaats gaan vinden is nog niet bekend. Er wordt gestreefd naar het najaar van 2020.



Gezondheid staat voor op

Het bestuur van het OBCP: “De volksgezondheid is van groter belang dan ieder ander belang. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en kiezen daarom voor de enig juiste beslissing.”



OBCP krant

De jaarlijkse OBCP-krant wordt wel huis aan huis verspreid. Bestuur OBCP: ‘’Alle activiteiten in het gepubliceerde programma komen jammer genoeg te vervallen. We hopen dat ieder veel plezier beleeft aan de krant en dat we in een nadere te bepalen periode alsnog samen een geweldig bevrijdingsfeest kunnen vieren.’’

4 mei herdenking

De 4 mei herdenking gaat vooralsnog door. Burgemeester Jaap Kuin: ‘’Uiteraard bekijken wij de situatie per dag. Mocht het zo zijn dat de 4 mei herdenking niet plaats kan vinden op de traditionele wijze dan gaan wij kijken naar alternatieven.’’

Ingezonden