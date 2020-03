Afgelastingen FNV i.v.m. Coronavirus

GRONINGEN – In het kader van de de RIVM–richtlijnen, heeft de FNV besloten om de bijeenkomsten van Lokaal FNV en senioren in district Noord die tot 7 april 2020 staan gepland, te annuleren.

Heb jij een afspraak of samenkomst in een vakbondshuis of één van de regiokantoren? En is die afspraak vóór 7 april? Dan gaat deze niet door. De FNV volgt de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Daarom zijn alle vakbondshuizen en spreekuurlocaties tot en met 6 april gesloten. Alle bijeenkomsten en vergaderingen zijn geschrapt. Ook geplande jubilarishuldigingen gaan niet door.

Ook de spreekuren voor de belastingaangifte komen voorlopig te vervallen. De FNV adviseert uitstel van de belastingaangifte aan te vragen. Dit moet voor 1 mei. Klik HIER voor meer informatie.

Handige links

Voor actuele informatie over de gevolgen van de coronacrisis zie: https://www.fnv.nl/corona

Voor vragen over de gevolgen voor werk en inkomen zie: https://www.fnv.nl/corona/veelgestelde-vragen-over-corona-en-werk/werk-en-corona

Houd www.fnv.nl/dichtbij voor de meest actuele informatie over de vakbondshuizen en spreekuurlocaties.

Ingezonden