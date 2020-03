GRONINGEN – Biblionet Groningen lanceert nieuwe afhaalservice: een online aanbod bibliotheek: “We willen zoveel mogelijk door laten gaan voor iedereen, maar wel veilig”

Tot in ieder geval 6 april blijven de 38 bibliotheken van Biblionet Groningen gesloten vanwege de richtlijnen van de overheid omtrent het Coronavirus. “We begrijpen dat dit impact heeft op de leden en alle bezoekers van de bibliotheek. Om ervoor te zorgen dat niemand zich thuis hoeft te vervelen, pakken we uit met een nieuw aanbod van online producten én een afhaalservice”, aldus de medewerkers van Biblionet Groningen die afgelopen week hard werkten om in rap tempo een nieuw aanbod te realiseren.

Werkwijze reserveren is anders dan gebruikelijk

Voor klanten die toch boeken willen lenen heeft Biblionet Groningen een speciale pagina gemaakt op haar website (http://www.biblionetgroningen.nl/afhaalservice). Voor de Afhaalservice kunnen alleen via deze pagina reserveringen gedaan worden. Leden kunnen uitsluitend de in de bibliotheek aanwezige boeken reserveren. Of een boek aanwezig is in een bepaalde vestiging, is te vinden in het collectiegedeelte van de website.

Leden worden vervolgens door een medewerker gebeld om een ophaalafspraak te maken. Leden die niet naar de bibliotheek kunnen komen, kunnen vragen of boeken thuis worden bezorgd. We zorgen ervoor dat het afhalen van de materialen contactloos gaat, zodat het veilig is voor zowel de klanten als onze collega’s” aldus Grieteke Pietersen, adviseur bij Biblionet Groningen. Klanten ontvangen van Biblionet Groningen een mail met uitleg over deze service. Op de website staat een overzicht van deelnemende bibliotheken.

BiebLab met video’s voor kinderen

“Op het YouTubekanaal BiebLAB plaatsen we de komende weken iedere dag om 14:00 uur een video voor kinderen. Dit is een kanaal waar zij leuke huis-tuin-en-keuken-opdrachten te zien krijgen, die ze thuis kunnen uitvoeren”, vertelt Jolanda Robben van Biblionet Groningen. Haar collega Marica van de Weerd vult aan: “En voor de deelnemers die normaal in het Taalhuis van de bibliotheek komen om te leren lezen en schrijven, zijn we op YouTube het Online Taalhuis gestart. Via video’s worden oefeningen voor thuis aangeboden. Deze video’s maken we in samenwerking met Noorderpoort, namens het Provinciaal Bondgenootschap”.

Extra e-books en luisterboeken

Biblionet Groningen biedt ruim 28.000 e-books aan voor kinderen en volwassenen. Ook kan iedereen de Luisterbieb-app downloaden met ruim 3.700 luisterboeken voor alle leeftijden, zelfs voor niet leden van de bibliotheek. Er is tijdelijk een extra reeks mooie luisterboeken toegevoegd. Ook is er op de website https://biblionetgroningen.nl/ontdek-de-bibliotheek-online informatie te vinden over hoe het werkt.

#ikleesthuis

Met deze initiatieven sluit Biblionet Groningen aan op de landelijke #ikleesthuis-campagne. Deze campagne is bedoeld om zoveel mogelijk (potentiële) lezers aan mooie lees- en luisterervaringen te helpen. Zeker nu het sociale leven min of meer stil is komen te liggen en er behoefte is aan verrijking, verdieping, ontspanning en ontsnapping vanuit huis. Het initiatief stimuleert mensen om thuis gebruik te maken van het grote aanbod van online diensten die de bibliotheek biedt. De campagne sluit aan op de #ikleesthuis, die in het leven is geroepen door

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. De hashtag wordt op social media veel gebruikt om onder andere leestips met elkaar te delen.

Leuke tips via Radio Noord

Wie even niet weet wat te lezen, kan iedere ochtend rond 10:20 uur Radio Noord aanzetten. De komende tijd schuift daar iedere ochtend een collega van Biblionet Groningen of Forum Groningen aan bij het radioprogramma Babette op Noord met een boekentip. Die tips zijn zeer gevarieerd: er komen zowel boeken voor volwassenen, als kinderboeken aan bod.

Ingezonden