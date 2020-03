Fotograaf legt quarantaine vast

STADSKANAAL, REGIO – Sinds afgelopen weekend is fotograaf Anita Meis van Zonder Woorden afscheidsfotografie begonnen met het vastleggen van mensen die al dan niet verplicht in quarantaine zitten.



Dit om zowel het tijdsbeeld te documenteren als ook de eentonigheid van het bestaan in isolatie iets te verminderen. Deze mensen nemen voor nog onbekende tijd afscheid van hun vrijheid, en dat is niet niks natuurlijk.

Er wordt door de ruiten gefotografeerd om zodoende elk contact te vermijden en omdat het op deze manier een soort van binnengluren wordt. De bedoeling is om het leven in quarantaine weer te geven zoals het is, het wordt

niet geromantiseerd.







Afgelopen zaterdag was Margriet Brouwer uit Stadskanaal de eerste. Zij zat op het moment van fotograferen al 11 dagen helemaal alleen in huis met contact alleen door glas en via de telefoon of social media.

Voor haar was dit dan ook het hoogtepunt van de dag. Bewondering heeft de fotograaaf voor Margriet omdat ze na 11 dagen afzondering en ziekte toch in zo’n goede stemming was!

Inmiddels staat voor haar de teller al op dag 13!





De serie van Margriet en de tweede serie van Jeannette Hesseling uit Winschoten zijn te zien op de facebookpagina van Zonder Woorden https://www.facebook.com/Zond3rWoord3n/

Elke serie bestaat uit 5 foto’s en foto’s worden alleen gepubliceerd na goedkeuring van de geportretteerde.





Bent of kent u iemand die ook al een tijd in quarantaine zit en woont u in de omgeving van Winschoten en lijkt het u leuk om ook zo gefotografeerd te worden?

Mail naar info@zonder-woorden.nl of stuur een bericht op de pagina om u aan te melden.

Foto’s: Anita Meis