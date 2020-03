DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

De politie van Emsland heeft vrijdagavond een treffen met getunede auto’s weten te voorkomen. Ondanks alle maatregelen rondom de coronacrisis riepen enkele organisatoren op een “Corona Midnight Meeting” te houden op de parkeerplaats bij de Combi in Aschendorf.

De politie van Emsland ging met collega’s van andere korpsen ter plaatse. In eerste instantie ging de groep van ongeveer 60 autobezitters uiteen. Ze verzamelden zich op diverse andere locaties in Aschendorf. Later kozen ze eieren voor hun geld en vertrokken. De politie heeft diverse proces-verbalen opgemaakt en daarnaast de personalia van zo’n 20 deelnemers geregistreerd.

Bunde

In Bunde zijn 41 leerlingen van twee klassen van een school in quarantaine gegaan. Een van de leraressen, een vrouw uit Emsland, is besmet met het coronavirus. Ook een collega van haar is besmet geraakt.

Surwold

Zondagavond is om half tien in een woning aan de Ringstraße in Surwold een droger in brand gevlogen. Het vuur werd door de bewoners geblust. De brandweer van Surwold voerde nacontrole uit. Er raakt niemand gewond.

Bad Bentheim

Gisteravond heeft de politie in een woning aan de Frett in Bad Bentheim een verjaardagsfeestje beëindigd. Op het feestje waren zo’n 20 gasten aanwezig. In Duitsland geldt sinds gisteren een samenkomst-verbod voor groepjes van meer dan drie personen (behalve voor gezinsleden). De feestvierenden kunnen binnenkort een boete op de mat verwachten.