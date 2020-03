SeniorWeb lanceert vandaag ‘Thuis online’

UTRECHT – Het zijn onwerkelijke tijden; heel Nederland is aan huis gekluisterd door de coronamaatregelen, en het is onzeker hoe lang deze periode gaat duren. Het is mooi om te zien dat de digitalisering juist nu een grote hulp kan zijn. Voor schoolkinderen, thuiswerkers én mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. Ook zij willen nu graag contact met hun naasten kunnen onderhouden. Gelukkig is er steeds meer mogelijk. En helpt SeniorWeb met ondersteuning en inspiratie voor iedereen die het nodig heeft.

Videobellen en meer

Veel senioren hebben tegenwoordig een smartphone, waardoor men makkelijk even kan appen met familie, vrienden en bekenden. Van de SeniorWeb-leden gebruikt dan ook al ruim 70 procent WhatsApp. Velen van hen gebruiken WhatsApp tevens om te videobellen. De afgelopen drie jaar is dit zelfs toegenomen van 20 procent naar 44 procent.

Naast contact onderhouden biedt internet natuurlijk nog veel meer mogelijkheden, waar ouderen ook graag en regelmatig gebruik van maken. Populair zijn actualiteiten bijhouden, online producten kopen, spelletjes spelen, muziek luisteren en video’s/films bekijken. Maar (nog) niet voor iedereen zijn al deze digitale mogelijkheden gesneden koek.

Behoefte aan ondersteuning

“Wij merken aan de reacties van onze leden dat er nu veel behoefte is aan ondersteuning bij videobellen en online boodschappen doen, maar ook zijn mensen op zoek naar leuke websites nu men verplicht binnen zit”, aldus Daniël de Levita, directeur van SeniorWeb. “Om hieraan tegemoet te komen hebben wij een speciale omgeving gelanceerd: Thuis online. En natuurlijk zitten al onze vrijwilligers klaar om mensen te helpen met hun digitale vragen.”

Thuis online

Op seniorweb.nl/thuis-online vinden mensen vanaf vandaag handige stap-voor-stapuitleg over praktische zaken, zoals contact onderhouden via WhatsApp of Skype en online boodschappen doen. En tevens veel inspiratie om thuis online leuke dingen te doen. Denk hierbij aan uitleg over sociale media, online muziek luisteren of virtueel een museum bezoeken.

Mensen die nog geen lid van SeniorWeb zijn kunnen zich nu voor drie maanden gratis aanmelden. Men kan dan ook gebruik maken van de PCHulp via telefoon of via internet. Op deze manier wil SeniorWeb mensen helpen om, juist in deze tijd, thuis online te zijn en contact met hun naasten te onderhouden.

Ingezonden