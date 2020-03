Verzamelpunt voor medische hulpmiddelen in MartiniPlaza

GRONINGEN – Alle zorginstellingen in het Noorden hebben te maken met een tekort aan medische hulpmiddelen. Mensen en bedrijven die hulpmiddelen beschikbaar willen stellen, kunnen hiervoor vanaf nu terecht in MartiniPlaza. Het ROAZ verdeelt de middelen over de noordelijke zorginstellingen die het dringend nodig hebben.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De afgelopen dagen melden zich steeds meer mensen en bedrijven die ziekenhuizen en andere zorginstellingen medische hulpmiddelen aanbieden. Vanaf nu kunnen zij hiervoor terecht in het MartiniPlaza. In een van de beurshallen worden de middelen verzameld en gecontroleerd, waarna ze verdeeld worden over de zorginstellingen in het Noorden die ze het hardst nodig hebben. Waar de zorginstellingen behoefte aan hebben, zijn persoonlijke medische beschermingsmiddelen:

chirurgische maskers

FFP1-, FFP2- en FFP3-maskers

(over)schorten

wegwerphandschoenen

beschermingsbrillen. Ook vuurwerkbrillen zijn bruikbaar.

Elke dag ’s middags open

Iedere dag, ook in het weekend, kunnen de medische hulpmiddelen tussen 12 en 16 uur geleverd worden in het MartiniPlaza in Groningen. Medewerkers van het UMCG doen hier de keuring van de materialen. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord-Nederland heeft zicht op de capaciteit van de zorginstellingen en maakt op basis daarvan een verdeling van de ingezamelde medische hulpmiddelen.

Samen sterk voor de zorg

Het initiatief komt vanuit alle zorgorganisaties in Groningen en het ROAZ, in overleg met de Veiligheidsregio Groningen. Koen Schuiling, burgemeester van Groningen en voorzitter van de Veiligheidsregio: “Het is mooi te zien hoe verschillende kleinere initiatieven hier samen komen tot iets groots waarmee we de mensen in de zorg daadwerkelijk kunnen ondersteunen met hun belangrijke en in deze tijden zware werk.”

Bron: UMCG