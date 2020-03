Activiteiten viering 75 jaar vrijheid Veendam geannuleerd

VEENDAM – Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Landelijk, maar ook in de gemeente Veendam is hiervoor een uitgebreid programma opgesteld. Door de maatregelen rondom het coronavirus kunnen deze activiteiten voorlopig niet doorgaan. Wanneer de activiteiten alsnog plaats gaan vinden is nog niet bekend.

Ander moment

Binnen de provincie Groningen wordt bekeken of de activiteiten verplaatst kunnen worden naar eind 2020 of begin 2021. Burgemeester Sipke Swierstra: “Alle activiteiten komen te vervallen. Dit is heel jammer voor iedereen die zich heeft ingezet om activiteiten te organiseren. Via deze weg wil ik deze mensen bedanken voor hun inzet. Ik hoop dan ook dat er op een later moment invulling kan worden gegeven aan het programma.“

4 mei herdenking

Ook is het nog onduidelijk welke vorm de 4 mei herdenking kan krijgen. De traditionele manier is geen optie in de huidige situatie. Burgemeester Sipke Swierstra: “De gemeente onderzoekt mogelijke alternatieven voor de 4 mei herdenking. Ik vraag inwoners van de gemeente Veendam mee te denken naar een respectvolle invulling, rekening houdend met de maatregelen.” Inwoners die een idee hebben kunnen dit mailen naar communicatie@veendam.nl.

