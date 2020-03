Annulering jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Vlagtwedde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 24 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

OPNIEUW ZONNIG EN KOUD

Net als in het weekend en gisteren is het heel zonnig, met hooguit wat lichte sluierbewolking. Het heeft licht gevroren met -1 tot -3 graden, maar het zal vanochtend snel wat warmer worden. Vanmiddag wordt het ongeveer 9 graden, bij een matige wind uit oost tot zuidoost. Het is daardoor iets minder koud dan gisteren, maar het is vanmiddag nog wel schraal.

Morgen is er weinig verandering. Het is zonnig en vannacht helder, met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Minimum vannacht rond -3, en aan de grond tot -6. Maximum morgenmiddag rond 10 graden.

Donderdag komt er wat meer bewolking maar het is nog vrij zonnig, vanaf vrijdag is er veel bewolking en in het weekend valt er af en toe regen. Het blijft koud met donderdag nog nachtvorst, daarna is het ’s nachts iets minder koud.