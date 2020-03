Blijham krijgt herdenkingsmonument voor gesneuvelde bemanningsleden Engelse bommenwerper

BLIJHAM – In het kader van 75 jaar Vrijheid wordt bij de kerk in het Oosteinde in Blijham een herdenkingsmonument geplaatst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een Engelse bommenwerper, na te zijn aangeschoten, tegen de torenspits van de kerk gevlogen. De torenspits brandde geheel af. Vijf van de zes jonge bemanningsleden verloren hierbij het leven. Ze liggen begraven op het kerkhof van Blijham.

Op 13 april 2020 is het 75 jaar geleden, dat het dorp Blijham door Polen en Belgen is bevrijd van de Duitse onderdrukking. Landelijk wordt de bevrijding herdacht op 5 mei.

Op 29 september 1941 is een Wellington bommenwerper van het 115e squadron, de X9910 KO-Y op de terugweg van een missie op Hamburg door een Duitse jachtvlieger beschoten en geraakt. Vlak bij de kerk in het Oosteinde in Blijham is het vliegtuig in de lucht geëxplodeerd om ca. 22.52 uur. De wrakstukken lagen rondom de kerk en een brandstoftank van een neergeschoten vliegtuig is op de toren terecht is gekomen. Doordat het binnenwerk van de toren van hout was en de brandstof hierlangs naar beneden stroomde is de toren in een uur afgebrand. Jaren later was de muur van de onderbouw van de toren nog geblakerd van het brandende langsstromende brandstof.

Vijf bemanningsleden verloren hierbij het leven en zijn begraven op het kerkhof achter de kerk. Eén bemanningslid heeft het overleefd en is gevangengenomen door de Duitsers.

In 1977 is er een nieuwe torenspits op de toren geplaatst. Tot die tijd stond er een stompe toren dat herinnerde aan de ramp met de bommenwerper en de omgekomen vliegeniers. Ook de toren werd opgeknapt en de brandvlekken verdwenen. Vanaf die periode is er niets terug te vinden van de voor het dorp erg ingrijpende periode. Alleen de Commonwealth War Graves van de vijf omgekomen jonge vliegeniers op het kerkhof zijn nog aanwezig.

Bemanning

De vijf bemanningsleden van het vliegtuig van het type Wellington X9910 KO-Y die zijn omgekomen op maandag 29 september 1941 zijn:

Arthur Robert HULLS, 26 jaar – Sergeant Pilot Royal Air Force – Piloot

James Henry GOODEY, 23 jaar – Sergeant Royal Australion Air Force – 2e Pilot, voorkoepel schutter

Thomas Douglas GRIFFITHS, 19 jaar – Sergeant/ Wireless Operator/Air gunner Royal Air Force – leerling radiotelegrafist/schutter

Thomas William BULL, 19 jaar – Sergeant/Wireless Operator/Air gunner Royal Air Force – radiotelegrafist

William Kenneth COLFE, 25 jaar- Pilot Officer/Air Observer Royal Canidian Air Force, – 2e luitenant waarnemer /bommenrichter

Het zesde bemanningslid, kon zich redden door, net voordat het vliegtuig explodeerde, het toestel met zijn parachute te verlaten. Hij werd gevangen genomen door de Duitsers, maar heeft de oorlog overleefd. Dit was: Norman Robertson Shuttleworth – Pilot Officer Royal Air Force – staartschutter Prisoner Of War – krijgsgevangene.

Momenteel is er niets meer bij de toren wat nog herinnert aan het tragische voorval. Om te voorkomen, dat de komende generaties niet weten wat er zich in 1941 heeft voorgedaan en ter nagedachtenis van de vijf vliegeniers, die hun leven gaven voor onze vrijheid, heeft stichting Het Blijhamster Dorpsleven het plan ontwikkeld voor een herdenkingsmonument. Het monument zal worden geplaatst direct bij de toren waar de Engelse bommenwerper, na te zijn aangeschoten, uiteindelijk is ontploft en neergestort.

Met dit monument zal de plek waar de vijf vliegeniers in 1941 zijn omgekomen blijvend in herinnering blijven. Tevens zal het monument bijdragen aan de bewustwording bij de komende generaties, die duidelijk moet worden gemaakt, dat wij onze hedendaagse vrijheid moeten koesteren. Met name voor de jeugd is dit gegeven van groot belang. Het herdenkingsmonument zal ook een educatieve waarde hebben en een toevoeging zijn bij de (plaatselijke) geschiedenis van het dorp Blijham. Bovendien heeft het informatieve waarde voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de historie van de streek.

Principe uitgangspunten en realisatie

Het herdenkingsmonument zal in driedimensionale vorm worden samengesteld van ijzer en cortenstaal. Het werk wordt uitgevoerd door Metaalatelier Boombaard uit Blijham.

De basis is een plateau van 2 x 1 meter uitgevoerd in cortenstaal. Op het plateau wordt een toren geplaatst met als vorm, de toren na het ongeluk. De toren wordt eveneens uitgevoerd in cortenstaal. Op de toren worden tekstborden aangebracht. De tekstborden worden vormgegeven door Studio Hoeked uit Blijham.

Naast de toren en er half tegenaan wordt een deel van de romp van de het vliegtuig geplaatst en een deel van een vleugel. Het vliegtuig heeft een geodetische structuur dat uitgevoerd wordt in ijzer met cortenplaatwerk, dat deels is weggesneden, waardoor het raamwerk zichtbaar wordt. De totale hoogte is ca. 2,50 meter. De delen van het uiteengespatte vliegtuig staan symbolisch voor het verscheurde en afgebroken korte leven van de vliegtuigbemanning.

Financiering en mederwerking

Het herdenkingsmonument wordt gerealiseerd door Stichting Het Blijhamster Dorpsleven met financiële steun van sponsoren en inwoners van Blijham. Met de bijdragen van sponsoren, fondsverstrekkers, de eigen inwoners en een eigen bijdrage van de stichting zijn de kosten voor het realiseren van het monument volledig gedekt. Het kerkbestuur heeft ook medewerking toegezegd. Hierdoor kan het monument direct bij de toren waar de Engelse bommenwerper is neergestort worden geplaatst.

Het monument zou op 2 mei officieel worden onthuld. Dit kan door de maatregelen om het corona virus te bestrijden niet doorgaan. Als de bijzonder omstandigheden weer genormaliseerd zijn, zal een nieuwe datum worden vastgesteld waarop de onthulling plaats gaat vinden.

Foto’s: Stichting Het Blijhamster Dorpsleven en Hilvert Huizing