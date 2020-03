Corona: Kabinet scherpt vanwege gezondheidsadvies maatregelen ondernemers aan

NEDERLAND – Het kabinet heeft maandagavond 23 maart besloten tot aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Deze zijn genomen op advies van het RIVM. Een deel van deze maatregelen heeft ook effect op ondernemers en hun personeel.

Voor ondernemers zijn van belang het verlengde verbod op alle evenementen (bijeenkomsten nu ook met minder dan 100 personen) tot 1 juni 2020. Daarnaast geldt de noodzaak van maatregelen om afstand te houden in winkels waarop ook gehandhaafd kan worden. Gemeenten krijgen hiertoe de bevoegdheid. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zorgt samen met brancheorganisaties voor richtlijnen die winkels voor hun deur kunnen hangen om bezoekers en personeel hier op te wijzen.

De derde maatregel is de instelling van een verbod op contactberoepen (tot 6 april 2020) op het gebied van uiterlijke verzorging waardoor bijvoorbeeld kappers, schoonheidsspecialisten, visagisten, pedicures, nagelstudio’s en tatoeëerders hun zaak moeten sluiten. Contactberoepen in de gezondheidzorg zoals tandartsen en fysiotherapeuten zijn niet verboden, omdat zij open moeten blijven voor spoedzorg. Tot slot heeft het kabinet besloten om casino’s ook tot 6 april 2020 te sluiten.

Noodpakket economie en banen

Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten.

Binnen dit noodpakket economie en banen zit ook het aangekondigde zogenoemde Noodloket (compensatieregeling van het ministerie van EZK) met een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers in specifieke sectoren die getroffen worden door kabinetsmaatregelen zoals de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en het verbod op contactberoepen in de uiterlijke verzorging.

Deurbeleid winkels, handhaven groepsvorming en open houden markten

Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan daarbij ook gaan om recreatie- en natuurgebieden waaronder parken en stranden. Bij groepen van drie of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij hun kredietverstrekker zoals een bank. De regelingen van het ministerie van SZW (tegemoetkoming loonkosten en ondersteuning zzp’ers) en het Noodloket van het ministerie van EZK worden zo spoedig mogelijk opengesteld. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Bron: Rijksoverheid