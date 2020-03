Kanaalsters verdacht van inbraken sportkantines

STADSKANAAL – Twee 19-jarige inwoners van Stadskanaal zitten momenteel vast op verdenking van in ieder geval zes recente inbraken in sportkantines in Ter Apel, Musselkanaal, Ees en Schoonoord. Agenten onderzoeken ook of de twee voor nog meer inbraken in het gebied verantwoordelijk zijn.

In eerder genoemde plaatsen is in diverse sportkantines ingebroken. De buit is nog niet helemaal duidelijk. In een enkel geval bleef die beperkt tot wat etenswaar.

De beide verdachten werden afgelopen zondagmorgen aangehouden. Dat gebeurde nadat ze met een auto in alle vroegte in de Kanaalstreek een stopteken van een politieauto hadden genegeerd en daarna met de wagen vlakbij de Drouwenerbrug in het water waren gereden. Een van de inzittenden werd gelijk gearresteerd, de tweede enige tijd later. Het tweetal zit vast.