DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteravond is tussen 20.00 en 21.00 uur een rugzak van een achterbank van een auto gestolen. De auto stond op dat moment geparkeerd aan de Haagstraße in Weener. De dief heeft, om in het voertuig te komen, een van de achterste ruiten van de wagen met een onbekend voorwerp opengebroken.

De gedupeerde heeft in de omgeving van de auto spullen die in de rugzak zaten teruggevonden. Er is geen geld gestolen.

Meppen

Vannacht is aan het Paradies in Meppen een 51 jarige man op een fiets overvallen. Het slachtoffer werd om kwart voor één door twee personen op een scooter klemgereden en geslagen. Vervolgens werd hij in een wurggreep gehouden en beroofd van zijn camera met lens, een fiets-navigiatieapparaat en een e-book reader.

Rhede

Vanmorgen is de vrijwillige brandweer van Rhede om tien voor zeven uitgerukt voor een autobrand op de A31. Daar stond een Nederlandse personenauto in brand. De bestuurder kon nog net enkele persoonlijke bezittingen uit de auto halen, voordat hij een veilig heenkomen achter de vangrail opzocht.

Het vuur werd door de brandweer geblust. Hiertoe is de rijbaan in noordelijke richting 20 minuten afgesloten geweest.