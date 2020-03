Schutsemarkt in Nieuwe Pekela gaat niet door

NIEUWE PEKELA – De Schutsemarkt op zaterdag 13 juni 2020 wordt afgelast. Over het al dan niet doorgaan van het Heeresveldconcours wordt binnenkort een beslissing genomen.

Het coronavirus COVID-19 houdt momenteel de hele wereld bezig en zoals het zich laat aanzien gaat dit ook nog wel een tijd duren. Naar aanleiding van de berichtgeving van de overheid en de daaruit voortvloeiende aanvullende maatregelen, in het belang van ons allen, heeft het bestuur van de Schutsemarkt een moeilijke beslissing moeten nemen.

Ons doel is met de jaarmarkt, zoveel mogelijk mensen een fijne, gezonde en veilige dag te laten beleven. Een dag waar dorpsgenoten en bezoekers van buiten het dorp elkaar ontmoeten. Waar onze standhouders en de (lokale) verenigingen / middenstand / partijen een podium krijgen. Een dag waarnaar uitgekeken wordt en we trots pronken met onze Pekelderdiep, de kapiteinswoningen en onze mooie park waar traditioneel tijdens de Schutsemarkt het Heeresveldconcours zal plaats vinden. Voor dit alles zijn we met veel enthousiasme in januari gestart met het organiseren en voorbereiden van deze dag. En dan komt die nare coronavirus en brengt ons allen uit balans. Alles wat zo vanzelf sprekend was, is plotsklaps verdwenen. Vanwege de crisis en de aangescherpte maatregelen is het voor ons onmogelijk geworden deze feestdag voor het dorp goed voor te bereiden en heeft ons doen besluiten de Schutsemarkt in 2020 te annuleren.

Voor wat het Heeresveldconcours betreft heeft het bestuur van LR/PC NIOP besloten te wachten met een beslissing nemen tot rond 1 juni. Er zijn op dit moment geen wedstrijden. Als er na 1 juni wel meer ruimte komt om wedstrijden te organiseren, willen de ruiters graag rijden in het mooie wandelpark van Pekela. Het bestuur zal u tegen die tijd laten weten over het wel of niet door laten gaan van het Heeresveldconcours.

Namens het beide besturen,

Remko Cannegieter (vz) Schutsemarkt en Erik Schuringa (vz) Heeresveldconcours