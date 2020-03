Versterkingsplannen 2020 in de maak

PROVINCIE GRONINGEN – De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt werken op dit moment aan de versterkingsplannen voor 2020. In deze plannen staat wat er dit jaar gaat gebeuren aan het versterken van woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied. De lokale plannen van aanpak vormen de opdracht voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die het versterkingsprogramma uitvoert.

Prioriteiten

De gemeente bepaalt de prioriteit en de volgorde van de panden op basis van informatie van de NCG over de beschikbare capaciteit en de risicoprofielen van de adressen. De hoofdlijnen van de uiteindelijke keuzes en een uitleg daarover staan beschreven in de lokale plannen van aanpak. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn alle geplande opnames uitgesteld tot na 6 april.



Uitvoering plannen 2019 loopt nog

De uitvoering van de plannen van 2019 is onvoldoende op gang gekomen. Daarom worden de woningen en gebouwen die in 2019 in de planning stonden, maar nog niet aan de beurt zijn gekomen, meegenomen in de lokale plannen van aanpak van 2020. Door duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de capaciteit onder de gemeenten en door de versnellingsmaatregelen die vorm beginnen te krijgen, moet er in 2020 meer vaart in de versterkingsoperatie komen.

Eerste plannen in maart openbaar

De gemeenten maken hun plannen vanaf 24 maart openbaar, als de eerste colleges van burgemeester en wethouders over de plannen hebben gesproken. Niet elke gemeente doet dit op hetzelfde moment. Bij de openbaarmaking zijn de plannen nog niet definitief, omdat de gemeenteraden deze nog moeten vaststellen. Ook moet Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de plannen nog toetsen. Dat gebeurt voordat de plannen naar de gemeenteraden gaan. Het is de bedoeling dat de plannen in de komende weken door de gemeenteraden worden vastgesteld. De gemeenten informeren hun eigen inwoners over de planning voor dit jaar.

Coronavirus

De gevolgen voor de uitvoering van de versterkingsopgave zijn door de uitbraak van het Coronavirus nog niet helder. De uitvoering van de versterkingswerkzaamheden aan gebouwen gaat voorlopig zoveel mogelijk door. De geplande opnames zijn uitgesteld. Of de opnames na 6 april door kunnen gaan is afhankelijk van de situatie op dat moment en de maatregelen die de Rijksoverheid dan hanteert.

