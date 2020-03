Vier fietskluizen bij busstation Stadskanaal

STADSKANAAL – Bij het busstation in Stadskanaal zijn vrijdag 13 maart vier fietskluizen geplaatst. Hier kunnen reizigers hun fiets stallen, voordat ze op de bus stappen.

De fietskluis is te reserveren, betalen en openen met een app. Ook zit er een oplaadpunt in de kluis. De fietskluizen zijn een proef van de provincies Groningen en Drenthe. Op acht plekken ‘hubs’ (ov-overstappunten) in de provincies Groningen en Drenthe zijn deze fietskluizen met een oplaadpunt geplaatst. Naar aanleiding van de reacties en het gebruik van de fietskluizen op het busstation maakt de gemeente de overweging om dezelfde fietskluizen te plaatsen in het centrum van Stadskanaal. Wethouder Goziena Brongers: “Door de fietskluizen op het busstation wordt het busstation een nog betere schakel voor reizigers om gemakkelijk over te stappen van het ene naar het andere vervoermiddel.”

Downloaden app

Voor het stallen van de fiets in de kluis is het nodig de Fietskluizen-app op de telefoon te downloaden. Het stallen van de fiets kost 5 cent per uur en maximaal 75 cent per dag. Het reserveren en betalen van de fietskluis gaat via de app. Op de app is te zien waar een kluis beschikbaar is. Vervolgens kunnen gebruikers zelf aangeven wanneer en hoe lang ze deze willen gebruiken. De Fietskluizen-app is te vinden in de appstore van de telefoon.

Busstation Stadskanaal

Het busstation Stadskanaal is een schakel in de reis van deur tot deur waar reizigers kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar zij op een prettige manier even kunnen wachten. Extra voorzieningen zoals fietskluizen maken de hub tot een aangename plek.

Meer informatie

Meer informatie over hubs en fietskluizen is te vinden op de website: www.reisviahub.nl.

Ingezonden door gemeente Stadskanaal