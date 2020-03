KLAZIENAVEEN – Aan de Tuinstraat in Klazienaveen brak dinsdagavond brand uit in een woning. Volgens niet bevestigde berichten zou de brand ontstaan zijn in de wasdroger

De brandweer had het vuur snel onder controle maar de brand had in de woning veel schade aangericht. Hierop werd stichting Salvage opgeroepen om de schade in kaart te brengen.

Er raakte zover bekend niemand gewond.

Info en foto’s: Van Oost Media