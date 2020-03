Burgemeester Velema: houd elkaar scherp!

STUDIO RTV WESTERWOLDE, G1 – Vanmorgen riep burgemeester Jaap Velema in de uitzending De Dag Van Morgen op elkaar scherp te houden.

Vanmorgen was burgemeester Jaap Velema te gast in het programma De Dag van Morgen. Hij vertelde dat de omvang van de gevolgen van de coronacrisis steeds meer beginnen door te dringen. Mensen beginnen zich steeds meer te gedragen naar de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld. Dit is onder anderen te merken in de supermarkten en bijvoorbeeld op de markten, waar de kramen verder uit elkaar staan, die hygiëne maatregelen zijn aangescherpt en een verbod is op het ter plaatse nuttigen van etenswaren.

De burgemeester staat, evenals zijn collega’s uit de andere gemeenten in onze provincie, elke dag in contact met de Veiligheidsregio Groningen, met als voorzitter de heer Koen Schuiling, burgemeester van de stad Groningen. De maatregelen die genomen moeten worden veranderen snel; zo mochten vorige week de grote evenementen niet meer doorgaan, nu is er al een samenscholingsverbod voor kleine groepen mensen. Hierop wordt door politie en handhaving gecontroleerd en waar nodig boetes uitgedeeld, die kunnen oplopen tot 400 euro per persoon.

De burgemeester riep op elkaar scherp te houden: “Doe even een stapje achteruit als iemand in de supermarkt voor de vrieskast staat waar jij ook bij moet en wacht geduldig dat diegene klaar is en houd afstand van elkaar. En denk aan de kwetsbaren in onze samenleving en zet er zo veel mogelijk op in dat zij niet besmet raken. Voor hen kan het virus dodelijk zijn!”

Ook binnen de gemeente zijn en worden de nodige maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld bij de dienstverlening. Er staat nog een Raads- en een Commissievergadering op de planning. Deze worden altijd met aanwezigheid van publiek gehouden in het gemeentehuis in Sellingen. De vergaderingen zijn uitgesteld naar 8 en 22 april. In welke hoedanigheid die nu zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Ook is men nog in overleg met de fractievoorzitters hoe in de toekomst de raadsvergaderingen gehouden moeten worden. Hierbij is het belangrijk dat de democratie gewaarborgd wordt.

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen kunnen financiële steun aanvragen bij de overheid. De gemeente Westerwolde is bezig met een handzaam aanvraagformulier en is daarbij de uitvoerende organisatie in het verstrekken van de financiële tegemoetkomingen.