Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 25 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

NOG STEEDS ZONNIG

Een hogedrukgebied boven Polen en Wit-Rusland heeft nog steeds een grote invloed in Europa en ook bij ons is het daardoor nog zonnig en droog. Dus het is nog maar eens een mooie dag, met een temperatuur rond 10 graden. De wind is zwakjes tot matig uit het oosten tot noordoosten.

Vannacht gaat het ook weer vriezen met minimum rond -2, morgenmiddag is het 10 a 11 graden nog steeds overwegend zonnig. Vrijdag zijn er ook nog zonnige perioden en er komt wat meer bewolking, zaterdag is er veel bewolking maar overwegend droog bij 11 tot 14 graden.

Zondag en maandag is het opnieuw kouder met overdag 7 tot 9 graden en minimum van 0 tot -3. En vooral zondag is er dan ook kans op enkele regen- en sneeuwbuien.