Landelijke ophokplicht verlengd

NEDERLAND – De landelijke ophokplicht die op 12 februari 2020 was ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee wordt verlengd. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De ophokplicht zou na vier weken opnieuw beoordeeld worden. Op 6 maart jl. beoordeelde de deskundigengroep dierziekten de situatie en kwamen zij tot het oordeel dat de kans op insleep in Nederland kleiner is dan vier weken geleden.

Op 13 maart jl. is echter een tweede besmet hobbybedrijf in de buurt van Leipzig, Oost Duitsland gevonden. De week daarop, op 21 maart jl., is een besmetting gevonden bij een kalkoenenbedrijf in het Noorden van Duitsland, dicht bij de grens met Groningen. De deskundigen hebben deze bevindingen niet in hun advies kunnen meenemen.

Uit voorzorg wordt de ophokplicht voor commercieel pluimvee daarom verlengd en wordt de situatie over vier weken opnieuw beoordeeld.

Bron: Rijksoverheid