Nieuwe regels voor Verantwoord Winkelen

NEDERLAND – Met een nieuw protocol voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

In aanvulling op alle goede initiatieven die hiervoor in het land al worden genomen ondersteunt het protocol ondernemers om de regels op een eenduidige manier te communiceren. Daarnaast nemen winkeliers diverse sectorspecifieke maatregelen, zoals het invoeren van een deurbeleid. Het nieuwe protocol (met spelregels en de bijbehorende poster) wordt vanaf vandaag verspreid onder alle winkels in Nederland die open zijn. Belangrijkste regels voor klanten; winkel zoveel mogelijk alleen, betaal zoveel mogelijk met pin/mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen op van de medewerkers.

De poster is gebaseerd op de RIVM-regels en wordt vanaf vandaag via alle brancheorganisaties verspreid onder alle winkels in Nederland om in de etalage en in de winkel op te hangen. Het bevat heldere instructies die gelden voor alle detailhandelsactiviteiten en voor alle klanten. De instructies moeten winkeliers helpen om klanten eenvoudig te kunnen aanspreken als ze de regels niet naleven. Andersom kunnen klanten winkeliers of andere klanten aanspreken op de regels.

Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd. Branches kunnen op basis van bijgevoegde formats hun eigen poster op maat maken (incl. logo’s), maar altijd op basis van deze spelregels.

Klik HIER voor het protocol en de bijbehorende postervarianten.

Bron: Rijksoverheid