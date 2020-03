Online event experience bij MartiniPlaza

GRONINGEN – MartiniPlaza heeft samen met Groningse bedrijven EventInsight, Bano en het Delfste aanmelder.nl de handen ineen geslagen om evenementen zoals congressen, toch door te kunnen laten gaan. Met Let’s Get Digital, een digitaal platform, kunnen bezoekers digitaal netwerken, lezingen bijwonen en workshops volgen, gewoon vanuit huis.

Alternatief voor live evenementen

Door de aanhoudende gevolgen van het COVID-19 virus worden evenementen nu aan de lopende band afgelast. Organisatoren kampen met grote onzekerheid, onduidelijkheid en enorme financiële gevolgen. Let’s Get Digital wil daarom een einde aan die onzekerheid maken in de evenementenbranche en een digitaal alternatief bieden.

De volledige ervaring

Zo’n digitaal alternatief moet echter wel kwalitatief hoogwaardig zijn, vindt Ruben Haring, Partnership Manager van EventInsight. “Mensen bezoeken congressen juist voor de interactie en beleving, dus een livestream is niet genoeg. We willen bezoekers daarom de volledige ervaring bieden.”

Hoe dat in z’n werk gaat? “Bijna precies hetzelfde als bij een live evenement eigenlijk”, legt Haring uit. “Er is een check-in met lobby, er zijn pauze momenten, koffie, lunch en face2face-meetings. Netwerken kan van tevoren en tijdens het event, met twee interactieve schermen. Op je laptop scherm volg je bijvoorbeeld een keynote of workshop en op je telefoon of tablet chat je met je mede bezoekers.”

Het platform is daarnaast virtueel aangekleed in de huisstijl van het evenement. “De look en feel blijft dus behouden”, aldus Haring. “En achteraf is voor de organisatoren ook alle data inzichtelijk. Op dit moment richten we ons vooral op de zakelijke markt, bijvoorbeeld congressen, en kunnen we momenteel digitaal evenementen van 50 tot 1000 mensen inrichten. Maar de komende periode gaan we zorgen voor uitbreiding en verder opschalen om nog grotere events te ondersteunen.”

Eerste digitale congres al geboekt

Begin april gaat een Amerikaans congres als eerste gebruik maken van Let’s Get Digital.

“Ze organiseren enkele keynotes en workshops, maar vooral de 1 op 1 ontmoetingen zijn daar super belangrijk”, zegt Haring. “En dat kunnen we op deze manier gewoon door laten gaan zoals ze gewend zijn. Het is fantastisch dat we tijdens deze crisis kunnen zorgen voor een back-up plan en het door laten gaan van een volledig evenement. En hopelijk kan Let’s Get Digital op termijn zorgen voor een revolutie in de markt!”

Over de samenwerking

Let’s Get Digital is een samenwerking tussen EventInsight, MartiniPlaza, Bano en aanmelder.nl. EventInsight verbetert evenement door zinvolle innovaties en haar nieuwsgierigheid en maakt apps en online technologie om het netwerken op events te verbeteren en meer data inzichtelijk te maken voor de organisator. MartiniPlaza is de grootste congres- en zalen-locatie van Noord Nederland. Bano biedt haar klanten in binnen- en buitenland het ultieme podium om een boodschap over te brengen. Aanmelder.nl is event software om zakelijke evenementen mee te organiseren. Complexe deelnemersregistratie ticketing, eventwebsite en communicatie worden eenvoudig met de uitgebreide features van aanmelder.nl.

Meer informatie via: http://letsgetdigital.io/

