Welzijn Westerwolde: De verbinding blijven zoeken, “voor mekaar”

WESTERWOLDE – Helaas heeft Welzijn Westerwolde tot 1 juni alle activiteiten en huisbezoeken moeten annuleren door het coronavirus. Als samenleving willen we elkaar en vooral de ouderen en mensen met een extra gezondheidsrisico beschermen tegen het virus. Menselijk contact en de verbinding blijven zoeken is juist nu van essentieel belang. “Ik leef onder een stolp” hoorden we van een mevrouw met een hoog gezondheidsrisico. Wat zou het mooi zijn als we samen kunnen zorgen voor wat licht door de stolp.



Dienstverlening

Tot 1 juni zijn er geen activiteiten en geen huisbezoeken. Onze medewerkers zijn actief aan het werk via mail, telefoon en app. Wij doen ons best om initiatieven uit de wijk of buurt te verzamelen en helpen graag door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Individuele ondersteuningsvragen pakken wij gewoon op via telefoon of mail. U kunt contact met ons opnemen wanneer er zorgen zijn over iemands sociale welbevinden. Door middel van telefonische consulten blijven wij inzetbaar bij rouw, angst, eenzaamheid, financiële nood, scheidingsproblematiek of opvoedvraagstukken.



Telefooncirkels

Welzijn Westerwolde organiseert telefooncirkels voor alle mensen die normaliter meedoen aan activiteiten. De vrijwilligers coördineren dit en kunnen bij problemen contact opnemen met een medewerker van Welzijn Westerwolde.

Daarnaast kunnen ook mensen die niet meedoen aan activiteiten zich melden voor een telefooncirkel. Zo kunnen we verbonden blijven met elkaar en waar nodig ondersteuning bieden.



Iets doen voor een ander?

Wilt u graag iets betekenen voor uw omgeving? U kunt zich hiervoor bij ons aanmelden. Wij kunnen u dan inzetten bij mensen die de deur niet uit kunnen door bijvoorbeeld boodschappen te doen. In overleg zorgen we ervoor dat uw hulp geen extra gevaar oplevert voor uzelf en voor degene voor wie u iets doet.



Omzien naar elkaar

In uw eigen omgeving kunt u ook het verschil maken. Vraag hoe het gaat aan die alleenstaande man of vrouw in uw straat. Of doe een briefje of kaart in de bus bij iemand die ziek is of eenzaam thuis zit. En neem bij een hulpvraag contact op met Welzijn Westerwolde. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Met elkaar, voor mekaar.



Contact

Welzijn Westerwolde is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via 0599 582460 of via info@welzijnwesterwolde.nl

Ingezonden