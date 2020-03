Winterbedieningstijden voor bruggen en sluizen door coronavirus

GRONINGEN – In navolging van de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft de provincie besloten de bruggen en sluizen te blijven bedienen volgens de tijden die in de winter gelden. Dit geldt voorlopig voor onbepaalde tijd en is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Minimale bezetting

Deze maatregel is van toepassing op alle vaarwegen, bruggen en sluizen in beheer bij de provincie, te vinden onder ‘Varen in Groningen‘ op onze website. Daarnaast is er een minimale bezetting op de sluizen van Farmsum, Gaarkeuken, Lauwersoog en Oostersluis.

Veiligheid

Op deze manier kunnen we onze bruggen en sluizen blijven bedienen en werken we volgens de nu geldende landelijke richtlijnen voor het voldoende afstand houden tot elkaar. Dit voor de veiligheid van het personeel en voor de scheepvaart.

Groningen vaarprovincie

Groningen is een belangrijke provincie voor de scheepvaart, voor zowel vrachtschepen als recreatievaart. De provincie beheert en bedient veel van de bruggen en sluizen. Actuele informatie over de bedieningstijden is ook te vinden vaarweginformatie.nl. Kijk voor informatie over vaarroutes, meren en jachthavens op varen.groningen.nl.

Bron: Provincie Groningen